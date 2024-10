FIRENZE – La Cisl Toscana ha un nuovo segretario. Si tratta di Silvia Russo, che ha guidato finora la sezione di Arezzo.

Insieme a Russo sono stati eletti Katiuscia Biliotti, finora segretaria generale della Cisl Grosseto, e Alessandro Beccastrini, negli ultimi anni segretario generale Fim Toscana.

Tra le linee d’azione, Russo ha indicato come “prioritario e urgente avviare nuovi tavoli di confronto con la Regione Toscana, soprattutto su temi cruciali come la riorganizzazione del sistema sanitario regionale”, per avere in Toscana una “sanità che sia organizzata in modo da garantire servizi efficienti e accessibili a tutti i cittadini, eliminando le disuguaglianze territoriali”, ed ha assicurato “il massimo impegno nel lavorare insieme alle istituzioni per promuovere una sanità pubblica equa e realmente vicina”.

Iscriviti al nuovo canale WhatsApp di agenziaimpress.it

CLICCA QUI

Per continuare a rimanere sempre aggiornato sui fatti della Toscana

Iscriviti al nostro canale e invita anche i tuoi amici a farlo!