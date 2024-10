SIENA – Le erogazioni della Fondazione Mps dovrebbero sfiorare i 10 milioni. In leggera flessione rispetto al 2023, quando erano stati 12. Il conto si avrà quando sarà completato il bilancio. Sicuramente non scenderanno sotto i 7, ovvero l’1,2% del patrimonio.

Saranno destinate alla ricerca, al sostegno delle Rsa e ai giovani. Poi ci sono progetti propri, come Tls e Accademia Chigiana. Il presidente Carlo Rossi ha invece negato la possibilità di aumentare la propria quota, oggi allo 0,40%, dentro Mps. Sulla scia di quanto già annunciato dalla Fondazione Cariplo. Il 2025 sarà un anno cruciale per l’ente di Palazzo Sansedoni, in quanto ricorrono 30 anni dalla nascita e soprattutto è attesa la nomina della nuova deputazione generale.

