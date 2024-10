ROMA – Tra i nuovi 25 Alfieri del Lavoro ci sono anche due studenti toscani. Premiati stamani dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Si tratta di Alessandro Vincenzo De Vita, 19 anni e residente a Quercegrossa, frazione di Monteriggioni (Siena), e Alessio Neri, 19enne di Rosignano Marittimo (Livorno).

Il primo ha frequentato l’istituto Sacro Cuore di Siena ed è uscito con 100 e lode. L’altro ha ottenuto la lode all’Istituto di istruzione superiore “Enrico Mattei” di Rosignano. Per entrambi la media del 10, a dimostrazione dell’eccellenza raggiunta.

Se Neri ha scelto di rimanere in Toscana, iscrivendosi a Medicina all’istituto Sant’Anna di Pisa, De Vita ha deciso di proseguire il percorso di studi a Roma, optando per la facoltà di Fisica della Sapienza.

L’istituto senese con l’attestato a De Vita celebra un biennio eccezionale. Nel 2023 l’onore era toccato a Lucrezia Valgimigli. Un premio a dir poco esclusivo, considerando che nel 2024 i dirigenti scolastici hanno segnalato 3.404 studenti.

Iscriviti al nuovo canale WhatsApp di agenziaimpress.it

CLICCA QUI

Per continuare a rimanere sempre aggiornato sui fatti della Toscana

Iscriviti al nostro canale e invita anche i tuoi amici a farlo!