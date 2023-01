SINALUNGA – Le bollette e tutte le altre spese peseranno un po’ meno per i dieci dipendenti della M.a.c. di Sinalunga (Siena). I proprietari hanno deciso di regalare un bonus da 1.000 euro a ciascuno di loro per far fronte ai rincari.

“Siamo una famiglia e io stesso ogni giorno sono al loro fianco in produzione – racconta il titolare, Fabio Ferrara -. Tutti qui hanno stretto la cinghia quando c’era da non tirarsi indietro. Mi è sembrato giusto ricompensarli per quanto fatto”.

Conseguenza anche dell’ottimo periodo vissuto dall’azienda, che produce semilavorati in legno per infissi in alluminio e lavora in diverse zone del Paese. “In Toscana abbiamo un business principale a Calenzano – racconta ancora il proprietario -. Poi ci rivolgiamo sia al nord che al sud. Con tante ristrutturazione, le commesse non mancano. Se le cose vanno bene, il merito è di chiunque è coinvolto qua dentro”.

Ferrara, nel piacere di aiutare i propri dipendenti, non vuole tuttavia tanti riflettori: “Non mi sembra di aver fatto una cosa così eccezionale. Spero che ci siano anche altri imprenditori che faranno lo stesso”. Gli esempi non mancano. Le attenzioni però non sono mai troppe.