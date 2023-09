ROSIGNANO SOLVAY – “La società è sempre disponibile a dialogare costruttivamente con ogni interlocutore del nostro territorio, che si tratti di istituzioni, rappresentanti della comunità e, come in questo caso, primari operatori economico-finanziari. Non possiamo che confermare al Presidente Pepi la nostra medesima disponibilità al dialogo, così da condividere le numerose iniziative che Solvay ha attivato e continua ad avere nell’Alta Val di Cecina”.

Lo sottolinea, con una nota inviata al nostro giornale, Solvay in relazione alle dichiarazioni del Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra Roberto Pepi che, a proposito della presenza della multinazionale sul territorio aveva parlato di “azione aggressiva sul territorio”.

“Solvay è attiva in Toscana da oltre 110 anni ed ha sempre perseguito come obiettivo prioritario l’integrazione nel territorio, attraverso uno sviluppo sostenibile dal punto di vista sociale, economico e ambientale – spiega l’azienda. – Questo è stato l’elemento che da sempre ha caratterizzato le attività dei nostri siti produttivi, mantenendo un dialogo aperto con tutte le realtà locali e nel pieno rispetto di ruoli e responsabilità di ognuno”.

“Auspichiamo, dunque, che ci sia l’opportunità di un approfondimento con la Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra, in modo da valutare insieme eventuali ulteriori azioni da intraprendere congiuntamente, nell’interesse della comunità e del territorio” conclude Solvay.