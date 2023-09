SIENA – A Piazza Affari le indiscrezioni sul futuro di Montepaschi spingono il titolo a +2,4%. Secondo quanto riportato dal quotidiano La Stampa per il governo “la cessione del controllo dell’istituto di credito non dovrebbe proprio avvenire o andrebbe collocata più in là di quanto atteso dal mercato”.

Sempre secondo il quotidiano torinese “Per Banca d’Italia, invece, Mps necessita di un Cavaliere bianco in tempi rapidi e non a caso negli ultimi giorni è tornato d’attualità il pressing su Unicredit, anche se l’ad Andrea Orcel è ancora molto freddo sul dossier”.