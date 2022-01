FIRENZE – Si chiama ‘Sos Covid 19’ ed è il nuovo servizio informazioni attivo da mercoledì 19 gennaio per i residenti nel territorio della Società della salute pistoiese, che lo ha promosso.

Servirà ad ottenere informazioni di carattere burocratico su modalità di ottenimento del Green pass, quarantena e isolamento, vaccini e tamponi, cosa fare in caso di positività al test e altro ancora. Il centralino, collocato nella sala operativa Cross di Pistoia, sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 14 per le chiamate in entrata e dalle 14 alle 15 per quelle in uscita: gli operatori, infatti, richiameranno gli utenti nei casi in cui non sia stato possibile fornire una risposta esaustiva nel corso della telefonata di ingresso. Il numero da chiamare è lo 0573 353535.

Il nuovo servizio, unico nell’intera Usl Toscana Centro, è attivato dalla Sds in collaborazione con l’Ordine dei medici e l’Ordine dei farmacisti della provincia di Pistoia. «Il nuovo scenario che si va delineando con la variante Omicron rende sempre più evidente l’esigenza di informare i cittadini, con modalità semplici e accessibili a tutti – spiega la presidente della Società della salute, Anna Maria Celesti -. Non è il caso di attendere, bisogna agire subito. Per questo abbiamo pensato di istituire un numero di telefono dedicato, al quale risponderanno operatori appositamente formati».