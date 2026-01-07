Tempo lettura: 2 minuti

“Sotto la neve pane, sotto la pioggia fame” recita un antico e saggio proverbio coniato chissà quanto tempo fa dai contadini per descrivere l’effetto toccasana della super nevicata dell’Epifania sulle colture in questo periodo (e quelli negativi delle piogge eccessive).

Nevicata fa bene alle colture

La neve caduta in abbondanza su gran parte della Toscana regalandoci paesaggi da cartolina aiuterà le colture, viti, olivi, cereali ed anche gli alberi da frutto, ad affrontare meglio i mesi futuri contrastando in maniera naturale la presenza di patogeni e parassiti nocivi per le piante aumentando le chance di buoni raccolti. A dirlo è Coldiretti Toscana impegnata in questi giorni nel coordinamento nel seguire le attività di spazzamento della neve dei trattori per garantire la pulizia delle strade ed il transito in sicurezza in molte località della nostra regione, dal Mugello al Chianti alla Lunigiana.

Fiducia degli agricoltori

Il ritorno della neve a bassa quota, con fiocchi caduti anche tra i 150-200 metri insieme a calo termico in linea con il periodo, sono state accolte con fiducia nelle campagna dove gli agricoltori negli ultimi anni avevano dovuto fare i conti più con inverni miti, “false primavere” e fioriture anticipate che con i fiocchi e brinate. Condizioni anomale che espongono le colture a moltissime insidie, dal rischio gelate all’esplosione di patogeni danneggiando e riducendo le produzioni.

“Un inverno normale”

“Finalmente un inverno normale con il ritorno della neve e del freddo: due elementi vitali per sostenere la naturale fase vegetativa delle piante e sperare in buoni raccolti. L’eccezionalità negli ultimi anni era, semmai, quella di dover affrontare temperature primaverili a gennaio. Con la tendenza al surriscaldamento, con l’ultimo inverno che è stato il settimo più caldo dal 1955, la neve è un toccasana: funge da cappotto termino per le colture, uccide batteri, insetti e funghi dannosi, idrata i terreni e ricarica le falde in vista dell’estate. – spiega Letizia Cesani, Presidente Coldiretti Toscana”.

Segui le nostre news sul canale WhatsApp

CLICCA QUI

Per continuare a rimanere sempre aggiornato

Iscriviti al nostro canale e invita

CONTINUA A LEGGERE