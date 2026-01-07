Tempo lettura: < 1 minuto

FIRENZE – Il pronto soccorso dell’ospedale pediatrico Meyer ha affrontato un’intensa ondata di accessi durante le festività natalizie, con picchi oltre i 100 pazienti al giorno, prevalentemente colpiti da forme influenzali.

I ricoveri sono raddoppiati rispetto alla fine del 2024, come comunica l’ospedale fiorentino, che attribuisce il fenomeno a un’influenza quest’anno più precoce e aggressiva.

La struttura ha retto lo stress, ma da qualche giorno i numeri sono in calo: ieri, 6 gennaio, gli accessi si sono fermati a 70. “Quest’anno il virus è arrivato prima e con maggiore virulenza”, precisa il Meyer in una nota.

Buone notizie sul fronte del virus respiratorio sinciziale (Vrs), causa principale di bronchiolite nei lattanti: i ricoveri sono dimezzati rispetto al 2024 grazie alla campagna di immunizzazione della Regione Toscana, con un’adesione del 90% tra i soggetti target. L’ospedale ricorda che già lo scorso anno, con l’avvio della vaccinazione, i casi gravi erano calati drasticamente.

