Tempo lettura: 2 minuti

SIENA – Una nevicata inaspettata ha sorpreso Siena nelle prime ore di questa mattina, tra le 6 e le 7, coprendo la città di un velo bianco e causando la formazione di ghiaccio sulle strade.

L’amministrazione comunale ha attivato la macchina operativa per gestire l’emergenza.

Il sindaco Nicoletta Fabio ha firmato un’ordinanza con cui ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado per l’intera giornata di oggi. Chiusi anche i centri diurni e di socializzazione per anziani e disabili, oltre al campo scuola “Renzo Corsi” in viale Avignone. Una decisione precauzionale, motivata dalla volontà di evitare rischi per la mobilità e il traffico, nonostante non si registrino al momento criticità particolarmente gravi. In alcune vie cittadine, tuttavia, si sono verificati rallentamenti a causa di autobus intraversati sulla carreggiata, sprovvisti di dispositivi antineve.

È stata attivata la sala operativa della Protezione Civile “Giancarlo Rossetti” in zona Cerchiaia. I cittadini possono segnalare problemi o richiedere informazioni chiamando i numeri 0577 292535 o 0577 292536.

Sul fronte operativo, una quarantina tra operai comunali e addetti della Protezione Civile sono scesi in campo fin dalle prime ore. In azione cinque spargisale su mezzi piccoli, cinque mezzi grandi con lama e spargisale, oltre a due veicoli con operatori esterni. Sono stati sparsi quintali di sale per liberare le arterie principali e secondarie e prevenire la formazione di ulteriore ghiaccio. Impegnata anche la Polizia Locale per monitorare la situazione.

Il Comune invita i cittadini a limitare l’uso dell’auto privata alle sole necessità imprescindibili, a guidare con la massima prudenza e a equipaggiare i veicoli con catene o pneumatici termici.

La nevicata, accompagnata da temperature rigide scese anche sotto lo zero in provincia, ha trasformato il paesaggio senese in un suggestivo scenario invernale, ma ha reso necessarie queste misure per garantire la sicurezza di tutti.

Segui le nostre news sul canale WhatsApp

CLICCA QUI

Per continuare a rimanere sempre aggiornato

Iscriviti al nostro canale e invita