ISOLA D’ELBA – La celebre spiaggia di cala Giovanna sull’isola di Pianosa è interdetta nelle ore notturne a turisti e bagnanti.

La ragione è nel garantire la prossima fase di schiusa delle uova delle Caretta caretta, la cui presenza e nidificazione è stata accertata nei giorni scorsi.

Così un’ordinanza del presidente del Parco Giampiero Sammuri, che vieta a chiunque l’accesso dalle ore 20.00 alle ore 07.00 nell’area interessata, allo scopo di non arrecare disturbo alla fase di schiusa delle uova. L’ordinanza è vigente fino al prossimo 30 settembre.

Intanto, venerdì 23 agosto (ore 18.00) all’isola d’Elba a Fetovaia si parlerà proprio di tartarughe marine con l’erpetologo Marco Zuffi, le biologhe dell’Arpat Cecilia Mancusi e del Parco Nazionale Francesca Giannini, con Isa Tonso responsabile dei volontari di Legambiente Arcipelago, impegnati nel monitoraggio e nella tutela delle nidificazioni di questa specie, per approfondire la conoscenza di uno tra i più antichi rettili viventi e per parlare di come possiamo accoglierlo al meglio sulle nostre spiagge, a partire dalla scelta di una corretta illuminazione dei litorali e di gestione delle spiagge [LINK].