Tempo lettura: < 1 minuto

ROSIGNANO MARITTIMO – Un imprenditore di 60 anni è stato denunciato dai carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Livorno.

L’uomo aveva installato telecamere nei locali della sua attività commerciale, usandole per controllare a distanza i dipendenti.

L’accertamento è scattato nell’ambito di una più ampia campagna ispettiva coordinata con il comando provinciale di Livorno e condotta con il supporto dei militari della stazione di Rosignano Solvay.

La ditta opera nel settore della somministrazione di alimenti e, secondo quanto emerso, gli impianti audiovisivi erano impiegati per sorvegliare l’attività dei lavoratori. Azione che rappresenta una violazione della normativa che ne autorizza l’installazione solo per esigenze organizzative, produttive o di sicurezza.

La presenza irregolare delle telecamere è stata contestata direttamente al titolare, responsabile della condotta. L’uomo è finito sotto accusa presso la Procura di Livorno e ha ricevuto una sanzione amministrativa di circa 400 euro.

Segui le nostre news sul canale WhatsApp

CLICCA QUI

Per continuare a rimanere sempre aggiornato

Iscriviti al nostro canale e invita i tuoi amici