Trenta anni di matrimonio per il Sting e la moglie Trudie Silver, festeggiati nella loro tenuta de Il Palagio, nelle campagne di Figline Valdarno.

Un video pubblicato da Corriere Fiorentino mostra Sting che suona la chitarra e canta Every Breath You Take con il figlio Joe in una performance riservata agli invitati. Sting e Trudie Silver si sono sposati il 22 agosto 1992.

Come in altre occasioni Stinge e famiglia trascorrono lunghi periodi dell’anno nella tenuta Il Palagio ed anche stavolta hanno scelto il cielo di Toscana per celebrare un momento della loro vita privata.

Nella foto (pubblicata sul profilo Instagram @theofficialsting ) un momento della festa della celebre coppia