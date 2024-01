ROMA – E’ attesa in serata la sentenza sulla strage di Viareggio che nel giugno del 2009 provocò la morte di 32 persone e centinaia di feriti.

I giudici di Cassazione sono entrati in camera di consiglio. In totale sono 16 le posizioni al vaglio della Suprema Corte nel cui procedimento è coinvolto anche Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Rete ferroviaria italiana ed ex ad Fs, che era stato condannato in appello bis a 5 anni di reclusione per disastro ferroviario, incendio e lesioni mentre era caduta in prescrizione l’accusa di omicidio colposo.