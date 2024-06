CAMPI BISENZIO – Sono saliti sul tetto della fabbrica per protestare in merito agli stipendi non pagati e chiedere il ritiro della procedura di licenziamento.

Alcuni operai in appalto a Montblanc hanno manifestato a Campi Bisenzio (Firenze), protestando per la loro situazione. “Da mesi gli operai in appalto Montblanc sono senza lavoro, senza stipendi e senza prospettive – ha detto Luca Toscano di Sudd Cobas Prato-Firenze – In questo momento siamo di fronte ad un’azienda, la Z Production, che non sta rispettando l’accordo per il contratto di solidarietà firmato a marzo in Regione Toscana e non paga stipendi da gennaio. La Eurotaglio, società in subappalto, consegna buste paga dove figurano anticipati gli ammortizzatori sociali. Peccato però che neanche queste buste paga sono state saldate”.

Per Toscano le criticità sono nate “da quando il 31 dicembre la Montblanc, dopo la sindacalizzazione e l’aumento dei costi, ha interrotto la commessa e queste due aziende hanno ripreso a lavorare con piccole commesse da altri committenti, che però non bastano e succede che ci sono meno operai al lavoro e quelli che lavorano sono impiegati per 12 ore al giorno”.