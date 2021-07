MONTALCINO – Mps è «una risorsa fondamentale di questo territorio e dell’intera Toscana oltre che di Siena; è una risorsa che va sicuramente salvaguardata».

Così il segretario del Pd Enrico Letta a Montalcino (Siena) per lanciare la campagna elettorale delle elezioni suppletive in cui è candidato al collegio di Siena rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano un commento su banca Mps e sull’ipotesi ‘spezzatino’ della banca senese.

«Guardare al futuro e che sia migliore possibile»

«C’è un passato molto faticoso e pieno di criticità, noi dobbiamo guardare il futuro e far sì che il futuro sia il migliore possibile» ha aggiunto Letta sottolineando che è «un tema importantissimo del quale ovviamente mi occuperò, come già mi sto occupando oggi da segretario del Pd e a maggior ragione cercherò di farlo da rappresentante di questo territorio».

«Mi ci metto con il massimo impegno e umiltà, sarà una bellissima battaglia»

Parlando poi della campagna elettorale appena cominciata, Letta ha detto: «Mi ci metto con il massimo impegno e umiltà, sarà una bellissima battaglia. Comincio a imparare, a capire, a conoscere tutte le parti di un bellissimo territorio» ha sottolineato Letta spiegando che sarà «un grande impegno per una campagna elettorale che farò determinato e determinato a servire questo territorio, e una campagna nazionale; le due cose andranno insieme. Non accettare questa candidatura sarebbe stata iserzione e io non sono abituato a non prendermi impegni» ha sottolineato Letta. Alla domanda sul sostegno di Italia Viva e M5S alla sua candidatura il segretario del Pd ha detto: «Voglio giocare questa partita con la massima apertura, l’ho già detto in altre occasioni: dobbiamo uscire dall’isolamento. Faccio questa battaglia con grande determinazione, sono convinto che potremo vincere ma sono abituato ad essere di parola, se perdo ne trarrò le conseguenze: esistono i sì e i no, l’ho già fatto una volta» ha concluso Letta rispondendo a chi gli chiedeva quali conseguenze ci sarebbero state in caso di sconfitta per la segreteria nazionale.