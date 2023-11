FIRENZE – Festeggia la quarta edizione Sussulti Metropolitani, il festival che dal 18 agosto al 10 settembre proporrà 15 giornate di teatro diffuse sulla Città Metropolitana fiorentina con ospiti quali Gene Gnocchi, Vladimir Luxuria, Stefano Massini, Luca Barbarossa, Paolo Migone, Andrea Bruni, Mauro Monni, Nicola Pecci.

Cinque i comuni che quest’anno parteciperanno all’iniziativa promossa da Fondazione Accademia dei Perseveranti con la direzione artistica di Andrea Bruno Savelli: Barberino-Tavarnelle, Calenzano, Campi Bisenzio, Scandicci e Sesto Fiorentino. L’obiettivo: rilanciare le sinergie culturali dell’area metropolitana offrendo un calendario di iniziative per ogni tipo di pubblico, tutte a ingresso gratuito. Grande attenzione anche a ragazze e ragazzi, con un ventaglio di attività pomeridiane pensate per loro.

Sussulti Metropolitani è possibile grazie al contributo di Città Metropolitana di Firenze, Comune di Barberino-Tavarnelle, Comune di Calenzano, Comune di Campi Bisenzio, Comune di Scandicci e Comune di Sesto Fiorentino (necessaria la prenotazione via mail a sussultimetropolitani@gmail. com o via Whatsapp a 3463038170. Info www.teatrodante.it).

Tra gli appuntamenti da non perdere Gene Gnocchi con “Il movimento del nulla”, parodia della politica odierna in cui il comico e conduttore televisivo presenta un nuovissimo partito con slogan quali “Lavorare meno, Lavorare voi”: uno show politicamente scorretto con tanto di inno, tessere di partito e gadget elettorali (19/8 ore 21.15, Barberino-Tavarnelle).

Avanti con “Apologia dell’avventura”, con Pietro del Soldà diretto da Manfredi Rutelli: tra storia e filosofia, tra teatro, poesia la narrazione, ispirato all’ultimo libro di Del Soldà “La vita fuori di sé” e intessuto con le sonorità del musicista Valerio Corzani e della violinista Erica Scherl, lo spettacolo offre al pubblico la chiave giusta per riscoprire la spinta verso l’ignoto come esperienza decisiva per conoscere noi stessi (25/8 ore 21.15, Sesto Fiorentino).

E poi “Trovatene uno bravo”, appena debuttato alla Versiliana con in scena Fabio Canino e Andrea Muzzi: la dinamica tragicomica tra un uomo alle prese con le confusioni della crisi di mezza età e il suo psicologo che non riesce a fargli ritrovare i punti cardinali (31/8 ore 21.15, Calenzano).

“Maledette canzoni d’amore”: una carrellata tra brani immortali e aneddoti sui belli e maledetti della storia della musica con Nicola Pecci e Andrea Bruno Savelli (1/9 ore 19.00, Scandicci).

“Princesa”, storia vera di Fernanda Farias De Albuquerque – interpretata da Vladimir Luxuria – protagonista della celebre canzone di Fabrizio De André. Donna nata uomo che desidera disperatamente essere altro dal suo corpo, Princesa inizierà un viaggio, difficile e disperato, che parte da un piccolo paese rurale del Brasile, fino ad arrivare alle grandi metropoli europee (9/9 ore 21.00, Campi Bisenzio).

“La verità, vi prego, sull’amore”: l’amore vissuto, frainteso, idealizzato, ferito, tradito, spietato, insomma l’amore, raccontato e cantato da Stefano Massini e Luca Barbarossa (7/9 ore 21.15, Campi Bisenzio).

