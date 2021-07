FIRENZE – Parte da Palazzo Vecchio il Tampon tax tour, finalizzato a una raccolta di firme per chiedere l’abolizione dell’Iva sui prodotti igienico sanitari femminili.

Il sindaco Dario Nardella, a testimonianza dell’attivismo di Firenze, primo capoluogo di regione italiano a lanciare questa campagna sociale, ha firmato il Manifesto per cancellare la Tampon tax, un documento sottoscritto anche dall’assessora regionale alle politiche di genere e pari opportunità Alessandra Nardini.

Leggi Tampon Tax Free. Pontassieve sconta Iva sui prodotti igienici femminili

15 le tappe toscane

Le tappe toscane saranno 15, quelle nazionali 27. In ogni appuntamento saranno raccolte le firme degli amministratori e delle amministratrici che hanno aderito, nei loro Comuni, al Manifesto contro la Tampon Tax che poi sarà consegnato ai parlamentari a Roma, nell’ultima tappa, con l’obiettivo di chiedere un emendamento risolutivo nella prossima legge di bilancio.

Nardella: «Firenze primo capoluogo di regione ad abolire l’Iva»

«Firenze è il primo capoluogo di regione ad aver abolito l’Iva sui prodotti igienici femminili – ha detto il sindacoNardella – grazie all’impegno della consigliera Laura Sparavigna, che ha promosso una mozione al riguardo approvata dal Consiglio comunale. Siamo felici e orgogliosi di aver svolto il ruolo di apripista con la decisione di abbattere per un anno l’Iva del 22% sugli assorbenti venduti in tutte le 21 farmacie comunali perché si tratta di prodotti necessari, non di lusso, di cui le donne non possono fare a meno».

Consigliera Sparavigna: «Tanti Comuni vogliono seguire l’esempio di Firenze»

«Dopo l’accordo con le farmacie comunali fiorentine oltre 50 Comuni, da Bolzano a Palermo, mi hanno contattato – ha spiegato Sparavigna – per seguire il metodo fiorentino e, con ognuno, abbiamo trovato una modalità per far calare nel locale l’istanza nazionale».