FIRENZE – Stangata Tari sulla Toscana. Il prezzo medio è salito del 6,5% tra il 2024 e 2025.

In valori assoluti il costo è di 397 euro, che vale alla regione un quarto posto a livello nazionale. La media italiana è di 340 euro, secondo il rapporto di Cittadinanza attiva. Sulla raccolta differenziata il dato toscano è in crescita e pari al 66,6%. Resta il nodo del conferimento in discarica del rifiuti urbani: vi è destinato il 38,3% della produzione totale. Vanno peggio solo Marche e Molise.

Sui costi Tari ci sono grandi differenze all’interno del territorio regionale. Pisa con 557 euro è al secondo posto assoluto (Pistoia è all’8° posto). Siena con 250 euro rientri nei venti capoluoghi italiani dove si spende meno. Però rispetto al 2024 il rialzo su questa cifra è stato del 12,9%: solo Reggio Emilia e Ferrara ne hanno avuti di più marcati.

Per quanto riguarda la raccolta differenziata delle singole città, in tre si pongono sopra la media regionale: Lucca, primatista con l’81,5%, Massa e Prato. Il dato peggiore a Pistoia (52,2%).

