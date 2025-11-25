Tempo lettura: < 1 minuto

FIRENZE – Il presidente della Toscana Eugenio Giani ha fatto il punto sulla situazione meteorologica nella regione.

Il governatore ha segnalato un miglioramento delle condizioni nelle prossime ore e durante la mattinata. Attraverso un post sui social, Giani ha rassicurato i cittadini sull’assenza di criticità lungo i principali corsi d’acqua, con livelli idrometrici in diminuzione.

Nel dettaglio, il presidente ha indicato lo stato dei fiumi e torrenti più monitorati: l’Ombrone pistoiese e il Bisenzio registrano livelli in calo rispettivamente a Poggio a Caiano e San Piero a Ponti, mentre Pescia a Collodi, Pesa a Barberino Tavarnelle e Ozzeri a Lucca si mantengono al primo livello, con quest’ultimo in diminuzione. Il Serchio, sia a Lucca che a Vecchiano, resta all’interno dei livelli di riferimento, con un transito del colmo di piena in corso a Vecchiano senza però causare criticità.

Anche Stella a Quarrata e Ombrone a Pistoia risultano stabili e sotto controllo. L’asta dell’Arno non presenta situazioni di disagio.

Oggi a causa dell’allerta meteo, a Prato e in alcune zone costiere le scuole sono chiuse.

