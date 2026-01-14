Tempo lettura: 3 minuti

SIENA – Ancora un sold out, il ventiduesimo di questo 2025/2026, per la stagione dei Teatri di Siena diretta da Vincenzo Bocciarelli.

Grande risposta, ancora una volta, del pubblico senese per lo spettacolo in programma nel prossimo weekend: il musical “Alice nel Paese delle Meraviglie”, con la regia di Andrea Cecchi, andrà in scena sul palco dei Rinnovati venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 gennaio con il tutto esaurito in tutte e tre le repliche. Sabato 17 alle ore 18.30 la compagnia incontrerà il pubblico nel foyer del teatro.

E il mese di gennaio del cartellone “Sipario rosso” prosegue con altri due imperdibili appuntamenti: “Malinconico – moderatamente felice” con Massimiliano Gallo (23-24-25 gennaio) e “Lungo viaggio verso la notte” di Eugene O’Neill con Gabriele Lavia e Federica Di Martino (30-31 gennaio e 1 febbraio), un dramma autobiografico che racconta la storia della famiglia Tyrone in una casa del Connecticut durante l’estate del 1912. Nel cartellone “Sipario blu”, invece, la coinvolgente rivisitazione in chiave contemporanea di “Sissi – L’imperatrice” vedrà protagonista Federica Luna Vincenti al Teatro dei Rozzi martedì 20 gennaio alle ore 21.

La trama

“Alice nel Paese delle Meraviglie” è la storia di una giovane ragazza che, per seguire un Coniglio Bianco parlante, cade in un mondo fantastico e bizzarro. In questo mondo, Alice incontra personaggi stravaganti e strani come il Cappellaio Matto, la Regina di Cuori e lo Stregatto, vivendo una serie di avventure surreali e non sensistiche.

Un grande classico della letteratura in un nuovo, sorprendente musical. Un cast di quindici performer farà rivivere a grandi e bambini le emozioni e le continue sorprese che solo il Paese delle Meraviglie sa regalare. Le musiche coinvolgenti, gli oltre quaranta costumi cuciti a mano e le spettacolari scenografie faranno da cornice ad uno spettacolo indimenticabile.

“Se sarete curiosi come Alice e la seguirete fin dentro la tana del coniglio bianco – racconta il regista del musical, Andrea Cecchi – assisterete a un vero e proprio trionfo di fantasia. In un Paese delle Meraviglie in cui i bruchi borbottano e i gatti parlano, anche un Cappellaio Matto non vi sembrerà poi tanto folle. Se anche riusciste a non perdere la testa in un mondo completamente al contrario, state in guardia: con la Regina di Cuori nei paraggi, nessuna testa è al sicuro”.

Locandina

“Alice nel Paese delle Meraviglie” andrà in scena al Teatro dei Rinnovati venerdì 16 e sabato 17 gennaio alle ore 21 e domenica 18 gennaio alle ore 17. La regia è di Andrea Cecchi, il testo è di Andrea Cecchi e Alessio Fusi; sul palco Benedetta Boschi, Sara Spagna, Simone Marzola, Claudia Naldoni, Lapo Braschi, Antonio Lanza, Simone Fisti, Matteo Ostuni, Giorgio Lumia, Asia Bartolozzi, Bianca Sabatini, Giulia Paoletti e Ginevra Quacquarini, con l’ensemble delle ballerine del Centro danza MDT.

Le musiche sono di Lapo Ignesti ed Elisa Bisceglia, le liriche di Alessio Fusi, le scene di Gabriele Moreschi, le coreografie di Caterina Pini.

I costumi, a cura di Elisabetta Lombardi, Lucia Pini e Marta Regolini, sono realizzati dalla sartoria “Compagnia delle formiche”.

L’assistente alla regia è Alessio Fusi; il disegno luci è di Emanuele Agliati e Mimmo L’Abbate, mentre i datori luci sono Paolo Di Candia e Niccolò Downie; il fonico di sala è Pasquale Mariniello, il fonico di palco è Claudio Notarstefano. La produzione è della Compagnia delle Formiche.

Info e biglietti. Per tutte le informazioni sugli spettacoli, i biglietti e la stagione teatrale è possibile consultare il sito dei Teatri di Siena (www.teatridisiena.it).

