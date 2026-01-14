Tempo lettura: < 1 minuto

SIENA – Un percorso sonoro che attraversa la nostra penisola da nord a sud, toccando varie città e restituendo le atmosfere che hanno ispirato alcune tra le più famose canzoni italiane.

“Cartoline musicali dall’Italia”, il secondo appuntamento con “I Venerdì di Siena”, è per il 16 gennaio alle 17.30. Iniziativa del Comune di Siena a cura di toscanalibri.it per la direzione artistica di Francesco Ricci e la collaborazione di Massimiliano Bellavista.

Nella Sala delle Lupe di Palazzo Pubblico la live band senese Carpe Diem condurrà un viaggio che, partendo da Siena, porterà dalla nebbia di Milano alle onde di Genova, passando per i portici di Bologna e la grande bellezza di Roma, il sole di Napoli e i profumi e i colori della Sicilia. Ogni tappa sarà una “cartolina da ascoltare”, in compagnia di Roberto Vecchioni, Francesco De Gregori, Lucio Dalla, Fabrizio De André, Franco Battiato, Pino Daniele e tanti altri.

Ingresso gratuito senza prenotazioni fino ad esaurimento posti.

Programma completo su www.toscanalibri.it e su www.sienacomunica.it

