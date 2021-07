COLLE VAL D’ELSA – A Colle di Val d’Elsa (Siena) si torna a teatro. Il 4 e il 5 agosto appuntamento con l’attore comico Roberto Ciufoli e il cantautore Giovanni Lindo Ferretti nell’ambito di “Teatro Fuori”, rassegna di teatro all’aperto che nasce dalla voglia di ripartenza e dal desiderio di far tornare a rivivere il centro della città.

Ciufoli in “Tipi”

Il 4 agosto alle ore 21,30, Ciufoli porterà in scena un recital comico-antropologico dal titolo ‘TIPI’ che sarà offerto gratuitamente dall’amministrazione comunale a tutta la cittadinanza. Con lo spettacolo ‘TIPI’, l’attore comico Roberto Ciufoli mette in scena differenti tipologie umane volendo dimostrare come una particolare caratteristica psicologica corrisponda a un atteggiamento fisico ben preciso, a un modo di parlare e di scegliere le parole. Il tutto prenderà vita attraverso monologhi, poesie, sketch, balli e canzoni in un esilarante percorso che spazia dall’ideale sportivo, all’indeciso, dal timido, al supereroe e al danzatore.

A Cuor Contento Tour 2021

La rassegna proseguirà il 5 agosto con ‘A Cuor Contento Tour 2021’ il concerto di Ferretti, cantautore, scrittore, attore ed ex attivista italiano, noto soprattutto per essere stato cantante e paroliere nella band CCCP – Fedeli alla linea. Questo concerto non è altro che un proseguimento del viaggio che ha visto Giovanni Lindo Ferretti tornare a cuor contento sui palchi di club e festival musicali ormai da qualche anno. Il concerto di questo 2021 ricalca i tour precedenti nella forma, ma non nella sostanza e, in questa occasione, il cantante torna a raccontarsi con le canzoni del suo repertorio solista e quelle dei CCCP Fedeli alla Linea e C.S.I. con una nuova scaletta. Ferretti sarà accompagnato sul palco da due fedeli compagni di viaggio: Ezio Bonicelli e Luca A. Rossi, entrambi componenti degli Ustmamò, ad assicurare alle canzoni una nuova e fedele veste elettrica.