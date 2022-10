MONTECATINI TERME – “L’acquisto dello stabilimento termale Tettuccio di Montecatini da parte della Regione? Se ci saranno le condizioni costruiremo un percorso amministrativo che individui gli strumenti legislativi e finanziari per intervenire”.

Lo ha detto l’assessore regionale Stefano Ciuoffo dopo aver incontrato i rappresentanti dei lavoratori delle terme montecatinesi, che stamani hanno manifestato a Firenze.

Sulle terme di Montecatini (Pistoia) l’11 ottobre è in programma la prima udienza al tribunale fallimentare dove il giudice sarà chiamato a valutare le istanze di fallimento presentate dai creditori della società – in particolare gli istituti di credito – e contestualmente a valutare l’ammissibilità di una istanza di concordato in forma liquidatoria che la stessa società, di proprietà di Regione Toscana e Comune di Montecatini, si appresta a depositare.

“Un confronto coi sindacati – ha detto ancora Ciuoffo – era necessario alla luce di quanto sta accadendo in questa azienda. Ci sono più soluzioni possibili: il primo obiettivo è mantenere la continuità aziendale ma si aprono anche altre opportunità, con offerte da parte di un fondo d’investimento. Per questo chiediamo ai creditori e in particolare al pool di banche, che ha formulato istanza di fallimento, di darci ancora il tempo di costruire una progettualità compiuta. Questo consentirebbe sia a un investitore privato di formulare una sua proposta più puntuale, sia ai soci pubblici di costruire un progetto mirato alla valorizzazione del patrimonio immobiliare”.