PISA – Lavori al via all’aeroporto di Pisa per il cantiere che porterà all’ampliamento del terminal, fase che scatterà in autunno. Il presidente di Toscana Aeroporti Marco Carrai, l’ad Roberto Naldi, il presidente dell’Enac, Pier Luigi Di Palma, il governatore toscano Eugenio Giani e il sindaco Michele Conti hanno presieduto a una piccola cerimonia inaugurale.

“In questa prima fase – ha spiegato Naldi – saranno lavori propedeutici, con un piccolo rallentamento durante il periodo estivo per ridurre al minimo il disagio sui passeggeri (in vista di una stagione che ci auguriamo di ripartenza), per poi ricominciare in autunno e continuare senza soluzione di continuità con gli interventi di ampliamento vero e proprio del terminal. Gli interventi riguardano la realizzazione di un nuovo bypass fognario, la predisposizione di collegamenti, cavi-dotti tecnologici, la realizzazione di un primo tratto del canale di raccolta delle acque di dilavamento”.

L’intero progetto prevede un investimento totale di 88,2 mln di euro suddiviso in due fasi principali: nel periodo 2022-2024 avverrà la riconfigurazione degli spazi attuali, delle aree air-side del piazzale aeromobili, per un investimento totale di 48,2 milioni; nel medio-lungo termine 2025-2035, invece, si concluderà la realizzazione del nuovo distaccamento dei vigili del Fuoco, e l’implementazione di altre fasi di ampliamento per altri 40 mln di euro. Il terminal sarà pronto a ospitare oltre 7 milioni di passeggeri. Per Marco Carrai la società “avvia un importante investimento fiduciosa di poter accogliere l’auspicata ripresa del traffico nei prossimi anni con l’obiettivo di dotare Pisa di un aeroporto all’avanguardia, moderno, aperto al mondo, improntato alla sostenibilità ambientale”.

“Finalmente si taglia il nastro di questa importantissima opera che permetterà al Galilei, che è e resta il principale aeroporto della Toscana, di avere un terminal passeggeri moderno, efficiente e in linea anche con la sostenibilità richiesta dall’Europa” ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, commentando l’inaugurazione del cantiere per i lavori propedeutici alla realizzazione del nuovo maxi terminal passeggeri che scatterà nel prossimo autunno. Alla cerimonia inaugurale è intervenuto anche il sindaco di Pisa, Michele Conti, secondo il quale “Pisa e la costa devono diventare un polo aggregante di investimenti nei prossimi anni sul piano delle infrastrutture, della logistica, del sistema delle imprese e del turismo e per questo, anche a sostegno del nostro aeroporto, continuiamo a chiedere maggiore attenzione della Regione Toscana e del Governo sulle infrastrutture e a non perdere l’occasione dei fondi del Pnrr ancora a disposizione in questa direzione”.