FIRENZE – Sarà prolungato, anche per il 2024, il periodo di validità delle tessere sanitarie con chip scaduto, e si potranno continuare ad utilizzare. Nessun problema per i celiaci in Toscana.

La Regione spiega che anche nel 2024 si potrebbe riproporre la situazione data dalla “carenza mondiale di semiconduttori che, tra gli altri problemi, ha costretto ad emettere nuove tessere sanitarie senza chip in alcuni momenti negli ultimi anni”. Nel caso la tessera scaduta fosse stata buttata via, “nessun problema anche in questo caso – spiega sempre la Regione -: per utilizzare il budget per l’acquisto di prodotti per celiaci a disposizione di chi soffre di questa patologia si potrà delegare una persona di fiducia (purché non celiaco a sua volta, in quanto sulla piattaforma si possono gestire i dati di un solo paziente). L’attivazione della delega va richiesta alla Asl di competenza”.