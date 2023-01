FIRENZE – Non è necessario chiudere gli occhi per immaginare di vivere un’avventura incredibile. Lo spettacolo TILT è pura realtà e sarà una fantastica sorpresa, un’esperienza vera, indimenticabile e unica.

TILT è lo show rivelazione applaudito al debutto, in sole 5 settimane nel 2019, da oltre 20.000 spettatori di ogni età e promosso a pieni voti dalla critica.

Un cast internazionale di oltre 25 artisti dal Nouveau Cirque e del Cirque du Soleil che da venerdì 5 a domenica 8 gennaio 2023 approderà sul palco del Tuscany Hall di Firenze. Previste 5 repliche, tra cui tre spettacoli pomeridiani. I biglietti (posti numerati da 23 a 69 euro) sono disponibili su www.ticketone.it (tel. 892.101), su www.tilticket.it e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita – tel. 055.210804).

In scena, tra gli altri, maestro di acrobazia ed eleganza ANATOLIY ZALEVSKYY (a cui è affidata anche la direzione artistica di “Tilt”), con “White Act, il numero che lo ha reso celebre a livello mondiale; dal Cirque du Soleil la coppia SKATING JASTERS con fantastiche acrobazie sui pattini a rotelle. E ancora, potenza e abilità nel sensazionale numero di giocoleria di SKATING JASTERS, l’aerealista AURELIE DAUPHIN, il team acrobatico RIZOMA e RICCARDO FORTE nei panni di maestro di cerimonia.

Numeri aerei e a terra che incanteranno e terranno il pubblico, l’eccellenza delle arti circensi contemporanee con musica, danza e teatro. Uno spettacolo di oltre 90 minuti senza interruzioni e senza usare animali.

Liberamente ispirato al film capolavoro READY PLAYER ONE di Steven Spielberg, TILT rilegge il mondo virtuale e offre al pubblico una meravigliosa interpretazione dei valori del mondo reale:

Vivere nuove vere emozioni ammirando esibizioni soliste e corali, che tendono oltre i limiti delle possibilità umane e che esaltano Amicizia, Alleanza, Verità, Amore.

Credere in sé stessi e nelle proprie capacità, perché, citando il film: “Per quanto dolorosa a volte sia, la realtà rimane l’unico posto in cui mangiare un pasto decente”.

Essere ciò che siamo veramente, perché alla fine conta solo la realtà.

Tenete gli occhi aperti e preparatevi ad assistere ad uno show emozionante, elettrizzante e romantico.

LE CIRQUE WORLD’S TOP PERFORMERS riparte dall’Italia con questo attesissimo family show, annunciato come la grande novità dell’anno.

TILT si presenta in versione teatrale, per accompagnare gli spettatori durante tutto il periodo delle Feste di Natale, del Nuovo Anno e fino all’Epifania. Per sei settimane, dal 2 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023, andrà in scena a GROSSETO (Teatro Moderno), GENOVA (Teatro Politeama Genovese), PADOVA (Gran Teatro Geox), MILANO (Teatro Repower), TRIESTE (Teatro Il Rossetti), FIRENZE (Tuscany Hall).