FIRENZE – Oltre 200 visite guidate gratuite a musei, giardini storici e luoghi simbolo di Firenze: torna ‘Passeggiate Fiorentine‘, l’iniziativa di Fondazione CR Firenze che mira alla promozione dell’arte. Quest’anno il progetto è dedicato alle famiglie più fragili e residenti nelle periferie fiorentine grazie alla collaborazione di Acli e Arci fiorentine.

Visite gratuite

Dal 2 ottobre al 5 dicembre, spiega una nota, sono a disposizione 208 visite guidate gratuite, dalle Gallerie degli Uffizi, alla Galleria dell’Accademia, dal Giardino di Boboli, alle Cappelle Medicee, fino a Le Rampe, al Museo dell’Opera del Duomo e al Battistero. Il servizio è su prenotazione, per gruppi con posti limitati, tutti i sabati e le domeniche. Una parte delle visite sarà riservata ai bambini e alle famiglie più fragili, che saranno individuate da Arci Firenze e Acli Firenze, mentre le restanti avranno dei posti riservati ai soci delle due associazioni. L’iniziativa è stata presentata oggi alla presenza di Gabriele Gori, direttore generale di Fondazione Ce Firenze, Francesco Potestio, presidente di Acli Firenze e Jacopo Forconi, presidente di Arci Firenze.

Gori: «Strumento concreto per avvicinare le famiglie fiorentine all’arte e alla cultura»

«Forti del successo della precedente edizione dell’iniziativa – afferma Gori – abbiamo deciso di rinnovare ‘Passeggiate Fiorentine’ come strumento concreto per avvicinare le famiglie fiorentine all’arte e alla cultura. Viviamo in una città che offre tanta bellezza che purtroppo però non riesce a raggiungere i cittadini allo stesso modo. Pensiamo ai tanti bambini e ragazzi delle periferie fiorentine, pensiamo ai loro genitori che difficilmente hanno occasione di visitare un museo o passeggiare in un giardino storico. Con questo progetto siamo noi a stimolarli, offrendo loro una possibilità che abbatte l’ostacolo economico che in molti casi è determinante nell’allontanamento dai luoghi della cultura. Con convinzione portiamo avanti il nostro impegno affinché l’arte sia davvero un bene di tutti, e che tutti possano godere dei benefici generati da chi ne entra a contatto».

Il servizio di visite guidate sarà gratuito su prenotazione, per gruppi con posti limitati, tutti i sabati e le domeniche. Una parte delle visite sarà riservata ai bambini e alle famiglie più fragili, che saranno individuate da Arci Firenze e Acli Firenze all’interno della Città Metropolitana di Firenze. Mentre le restanti avranno dei posti riservati ai soci ACLI e ARCI. Prenotazione obbligatoria da effettuare telefonicamente allo 055 6146853 (lun-ven ore 9-13/14-18).