CHIANCIANO TERME – Una campagna di crowdfunding dal titolo “Adotta un passo del Cammino d’Etruria Centro” per la realizzazione e messa in opera della segnaletica, essenziale per aiutare il camminatore a seguire il percorso in sicurezza, per realizzare una guida e la cartografia e per mettere a punto la traccia GPX del cammino stesso.

A lanciarla il Comune di Chianciano Terme, capofila del progetto “Il Cammino d’Etruria Centro” accogliendo la proposta degli ideatori del cammino, Gianfranco Bracci e Diego Vichi.

Leggi Riscoprire le origini. Da Volterra a Chiusi 15 Comuni toscani per “Il Cammino d’Etruria Centro”

Il Cammino d’Etruria Centro

E’ il progetto di messa a punto della sentieristica, da percorrere a piedi e in bici, di un tratto di ben 220 km, che attraversa e coinvolge ben quindici comuni toscani da Volterra, in provincia di Pisa, alla Città di Chiusi, in provincia di Siena, necessita per il suo completamento, oltre alle risorse rese disponibili dalle singole amministrazioni comunali coinvolte, di ulteriori fondi. Il percorso, che si snoda per 220 km. tra le terre degli antichi Etruschi e si snoda nei Comuni di Volterra, Casole d’Elsa, Colle di Val d’Elsa, Sovicille, Monteroni d’Arbia, Murlo, Buonconvento, Montalcino, Asciano, Trequanda, Pienza, Montepulciano, Chianciano Terme, Sarteano e la Città di Chiusi, è stato realizzato per valorizzare il patrimonio storico e naturalistico, attraverso il turismo lento a piedi o in mountain bike (MTB); 12 le tappe individuate per ammirare una serie di paesaggi toscani tra i più famosi nel mondo: dalle colline del Volterrano e la foresta di Berignone-Tatti, alla Riserva di Pietraporciana al sito di interesse comunitario come la Montagnola Senese, fino alle magnifiche Val d’Orcia, Val di Merse, le crete Senesi e la Val di Chiana. L’itinerario ha privilegiato sentieri campestri, le strade vicinali, evitando sistematicamente quelle trafficate e valorizzando le piste ciclabili già esistenti. In alcuni limitati punti il percorso viene ad incrociarsi con cammini già esistenti come la Rete Escursionistica Toscana, la Via Lauretana o la Via Francigena.

Come aderire

Per aderire alla campagna di crowdfunding questo è il link: https://gofund.me/aaaf2ef2. L’obiettivo è raccogliere 20.000 euro. Il resoconto della raccolta fondi, le cui donazioni partono anche da solo 1 Euro è visibile in tempo reale nella piattaforma e sarà reso pubblico a conclusione della campagna. Tutti gli aggiornamenti anche sulla pagina Facebook “camminodetruria”. Ideatori, progettisti e amministrazioni comunali confidano nelle donazioni dei cittadini e delle organizzazioni per portare a termine il progetto del cammino e rendere fruibile, alla comunità o al turista, questa parte interna della Toscana, ricca di bellezze naturalistiche, storiche ed archeologiche, entro il 2022.