FIRENZE – In mostra le bellezze meno conosciute di Firenze. Dopo Porta San Frediano, martedì 1 agosto apre al pubblico la Torre della Zecca.

Poi, si alternano le aperture delle fortezze cittadine: il Forte Belvedere, il Bastione di San Giorgio e la Fortezza di San Giovanni, in un turnover di percorsi e passeggiate. Si tratta di una proposta di valorizzazione offerta dai Musei civici fiorentini e da Mus. E con la collaborazione dell’Ufficio patrimonio mondiale e della direzione servizi tecnici del Comune per permettere, a fiorentini e non, di scoprire la storia della città, del suo sistema difensivo e per godere di un panorama mozzafiato su Firenze. La Torre della Zecca sarà visitabile dall’1 al 31 agosto, tutti i giorni dalle 17 alle 20, in piazza Piave.

Per tutto il mese di settembre sarà invece aperta Porta Romana (dalle 16 alle 19). E per godere a pieno di questo circuito di monumenti, vero e proprio ‘museo diffuso’ della storia e dell’architettura della città sono state pensate una serie di altre attività che accompagnano il visitatore alla scoperta di questi luoghi. Fino all’8 ottobre, tutti i venerdì e le domeniche alle 17 e alle 18:30 sarà possibile partecipare alle visite guidate al Forte Belvedere. Il vicino Baluardo di San Giorgio sarà ancora fruibile nelle giornate del 12 agosto, 2 e 23 settembre, mentre il 6 agosto, 3 settembre e 1/o ottobre si potrà partecipare alle passeggiate intorno a Porta San Gallo.

Chi desidera prendere parte ad un percorso più articolato, può partecipare alle Passeggiate lungo le mura che partono da Porta San Giorgio fino a Piazzale Michelangelo (19 agosto, 9 e 30 settembre). E ancora, si può approfondire la storia di questi monumenti, le loro caratteristiche e funzioni in un viaggio sulle due ruote. Il 5, 26 agosto e 16 settembre, saranno invece attivate le passeggiate in bicicletta dalla Torre della Zecca alla Torre del Serpe. Il 14 e il 18 settembre, grazie alla collaborazione con Firenze Fiera, sarà inoltre possibile accedere alla Fortezza di San Giovanni, meglio conosciuta come Fortezza da Basso. Infine tutti i giorni sarà possibile salire sulla torre di Palazzo Vecchio.