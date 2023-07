EMPOLI – Sammontana punta sul green. Con 15 milioni di euro finanziati da Cassa Depositi e prestiti e la garanzia di Sace.

Linea di credito che consentirà all’azienda di incrementare i volumi di produzione e di consolidare la propria posizione di mercato soprattutto in Italia, come previsto nel business plan 2023-2026. La nuova linea produttiva e gli impianti saranno realizzati nel sito produttivo di Colognola ai Colli, in provincia di Verona e saranno caratterizzati, spiega una nota, “da un ridotto impatto ambientale grazie all’utilizzo di tecnologie volte al miglioramento dell’efficienza energetica e una serie di attività legate all’economia circolare, limitando l’utilizzo di materie prime primarie nei cicli produttivi e fornendo un contributo positivo alla lotta contro il cambiamento climatico”.

Sammontana, fondata negli anni ’40 a Empoli, attiva nella produzione, distribuzione e commercializzazione di gelati, prodotti di pasticceria e snack surgelati, conta tre stabilimenti produttivi in Italia, mille dipendenti e una rete di oltre 200 concessionari e distributori. “Questa collaborazione con Sace e Cdp rappresenta un nuovo importante tassello per il nostro sviluppo in chiave sostenibile e nel mercato italiano”, spiega Leonardo Bagnoli, ad di Sammontana.

“Contribuire a una gestione più efficiente dal punto di vista energetico e alla crescita dei settori chiave del Made in Italy è un asset importante per Sace”, le parole di Massimiliano Marzapeni, senior relationship manager Sace.