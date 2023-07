ROMA – “Il 31 luglio i gruppi di centrodestra toscani incontreranno i parlamentari ed i sindaci che amministrano i Comuni di centrodestra nella regione per lavorare insieme non al programma per le prossime elezioni regionali ma per lanciare la Toscana 2025”. Lo ha annunciato il capogruppo di Forza Italia, e coordinatore regionale del partito, Marco Stella, in occasione di una conferenza stampa unitaria con Lega e Fratelli d’Italia in Consiglio regionale. Toscana 2025 rappresenta l’idea di regione che il centrodestra porterà avanti in vista dell’appuntamento con le regionali.

“Partiamo da quello che i sindaci hanno fatto e stanno facendo – ha aggiunto -, dal buon lavoro delle amministrazioni di centrodestra e del lavoro fatto in Consiglio regionale, consapevoli che esiste la possibilità di vincere le prossime elezioni regionali. In questa possibilità ci crediamo e iniziamo a lavorarci due anni e mezzo prima per farci trovare pronti”.