FIRENZE – Avvicinare le persone, specie i giovani, alle tematiche ambientali, e in particolare il riciclo dei rifiuti, in modo sostenibile e dinamico. E’ l’obiettivo della campagna ‘Toscana Circolare’, piattaforma creata nel 2015 per proporre una comunicazione ambientale omogenea, coerente e di qualità in tutta la regione.

Il progetto, che ha come testimonial l’attore e comico toscano Jonathan Canini, è stato presentato dall’assessore regionale all’ambiente Monia Monni con il presidente di Confservizi Cispel Toscana Nicola Perini, il presidente di Revet e Alia Servizi Ambientali Nicola Ciolini, alla presenza degli amministratori di tutte le aziende aderenti a ‘Toscana Circolare’.

Video divertenti sui social

La nuova campagna utilizza video divertenti dedicati alle principali frazioni di raccolta, svelando curiosità del settore e stimolando l’attenzione sulla seconda vita dei rifiuti ed è stata realizzata dal gruppo di lavoro toscano in collaborazione con i Consorzi nazionali di filiera facenti parte del sistema Conai: Cial (alluminio), Comieco (carta e cartone), Corepla (plastiche), Coreve (vetro) e Ricrea (acciaio). Obiettivo di Toscana Circolare è quello di coprire con i propri servizi la quasi totalità della popolazione regionale, proseguendo quindi l’impegno del gruppo di lavoro nel realizzare campagne di comunicazione volte a migliorare la consapevolezza ambientale dei cittadini sul tema dell’igiene ambientale, oltre alla quantità e qualità delle raccolte differenziate, finalizzandole all’effettivo riciclo della materia.

Il progetto, ideato e realizzato insieme al Management di Canini, prevede la realizzazione di 20 episodi comici ed un serie di brevi pillole divertenti, in cui la riconoscibilità dei contesti e dei linguaggi e il taglio ironico abbiano l’appeal necessario per coinvolgere il pubblico, favorire la visualizzazione e la “viralizzazione” dei video prodotti.

Assessore Monni: «Nessuna transizione è possibile se non ingaggiando cittadini»

«La comunicazione – ha spiegato l’assessore Monni – riveste un ruolo fondamentale nel settore ambientale. Sappiamo bene che nessuna transizione è possibile se non ingaggiando cittadini, rendendoli partecipi di questa grande trasformazione che dobbiamo affrontare . Nei giorni scorsi abbiamo pubblicato l’avviso pubblico che è la base sulla quale poi faremo il nuovo piano dell’economia circolare che punta far diventare la Toscana autosufficiente riducendo le discariche in maniera drastica, non realizzando nuovi tremo valorizzatori.