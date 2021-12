PISA – Nella notte di San Silvestro, Pisa aspetterà il 2022 con il concerto di Antonello Venditti in piazza dei Cavalieri.

Dalle 22.30 alle ore 23.45 il celebre cantautore romano, accompagnato dalla sua band, ripercorrerà la carriera con i suoi più grandi successi. L’ingresso alla piazza dei Cavalieri, gratuito, sarà regolamentato dalle normative Covid.

Sono tanti gli appuntamenti in programma a Pisa per le prossime festività natalizie tra concerti, spettacoli teatrali, itineranti per adulti e bambini.

È stato presentato “Natale di stelle 2021”, il calendario di eventi che da mercoledì 8 dicembre prosegue fino all’Epifania, animando le strade e piazze di Pisa e del litorale. Molti appuntamenti sono organizzati dal Comune di Pisa, altri vengono coordinati con le associazioni di categoria (Confcommercio e Confesercenti), Eliopoli, Pro Loco litorale pisana, scuola Buonamici, edilizia acrobatica e il teatro Verdi di Pisa.

Alberi e mercatini di Natale. Il via alla rassegna verrà dato simbolicamente mercoledì 8 dicembre con l’accensione degli alberi di Natale (a partire dalle ore 15.00) allestiti in diverse piazze cittadine e del litorale, compreso il principale in piazza XX Settembre (ore 18.00). intanto, in città da qualche giorno sono aperti al pubblico i mercatini di Natale in piazza Vittorio Emanuele II (fino al 6 gennaio), piazza del Carmine (fino al 24 dicembre), Logge dei Banchi (fino al 24 dicembre). In Largo Ciro Menotti è presente “La Fabbrica del Cioccolato” (fino al 6 gennaio), in piazza Garibaldi il mercatino degli “operatori dell’Ingegno” (5 dicembre, 8 dicembre, 13 dicembre e 16 dicembre). Fino al 6 gennaio in piazza Vittorio Emanuele II la pista di pattinaggio su ghiaccio e agli Arsenali Repubblicani, la “Fabbrica di Babbo Natale” (martedì 7 e mercoledì 8 dicembre, venerdì 10 sabato 11 e domenica 12 dicembre (dalle ore 10.00 alle ore 19.00). A Tirrenia, in piazza Belvedere, il “Natale: dal Presepe alla Befana” (8 dicembre – 7 gennaio).

A Pisa, in via Paparelli, sono anche in programma i mercati natalizi domenica 5 dicembre, mercoledì 8 dicembre, domenica 12 dicembre, domenica 19 dicembre (aperti tutto il giorno).