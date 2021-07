FIRENZE – In Toscana la popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 47,6% del totale, ancora sotto la media italiana del 52,3%, mentre il 15,3% ha ricevuto la prima dose (media Italia, 11,3%).

Secondo i dati della Fondazione Gimbe, la regione Toscana ha fatto meglio soltanto di Calabria (47,4%), Basilicata (47,2%), e Provincia autonoma di Trento (45,9%), in un contesto di quarta ondata Covid che, nella settimana 21-27 luglio, ha prodotto in Toscana un aumento del 128,1% dei positivi.

Il ritardo è evidente negli under 20: la Toscana è seconda in Italia per quota di non vaccinati nella fascia 12-19 (81,7%). Rispetto alla settimana precedente, sono in miglioramento i dati relativi all’occupazione di posti letto in ospedale da parte di pazienti Covid (il 2%) e all’occupazione di posti letto in terapia intensiva (il 3%), dati al di sotto delle soglie (15% e 10% rispettivamente) fissate per il passaggio dalla zona bianca alla zona gialla.

Tutte le province toscane presentano oltre 50 nuovi casi per 100.000 abitanti nell’ultima settimana: Arezzo (58), Firenze (95), Grosseto (70), Livorno (67), Lucca (118), Massa Carrara (59), Pisa (59), Pistoia (62), Prato (72), Siena (63).

