AREZZO – Dal 15 al 18 aprile torna di scena il Toscana Gospel Festival, curato da Officine della Cultura e che viene rilanciato con un progetto in streaming.

«Non poter organizzare a dicembre il Toscana Gospel Festival, l’incontro con le straordinarie corali statunitensi e il tour in tutta la Toscana, è stato per noi un vero dolore, anche perché, per la 25esima edizione del festival, avevamo in progetto una grande festa – dichiara Massimo Ferri, della direzione organizzativa – . Ma rinunciare non fa parte del nostro spirito. Ed è così che abbiamo deciso di approfittare di questa lunga sosta forzata per rilanciare con un progetto innovativo per lo stesso festival: far incontrare in un’aula virtuale, i direttori delle corali italiane, i loro allievi, i coristi e i cantanti del gospel ma non solo, con due professionisti del genere, oltre a portare al pubblico italiano un concerto in streaming appositamente realizzato per noi dalla corale The Voices of Victory».

Gospel Sinergy

Tutto questo grazie a Vertigomusic, partner con Officine della Cultura del progetto primaverile, alla rinnovata collaborazione con due storici partner del Gospel Festival, Unicoop Firenze e Caffè River, e soprattutto al contributo di Comune di Arezzo e Fondazione Guido d’Arezzo. Gospel Sinergy gioca con la cronologia del Toscana Gospel Festival, annunciando l’edizione numero 24,99, sempre più vicini alla festa per la numero 25, ma si propone con un alto profilo artistico presentando al pubblico italiano e non solo il concerto della corale “The Voices of Victory”, formazione gospel proveniente dalla città di Orlando, in Florida.

Dalla Florida un concerto ad hoc

I coristi, dovendo rinunciare al viaggio in Italia, hanno deciso di registrare un concerto appositamente per il Toscana Gospel Festival che sarà trasmesso venerdì 16 aprile alle ore 21.15 sul canale YouTube OfficineProduzioni e alle ore 21.30, domenica 18 aprile, su Teletruria. Oltre al concerto Gospel Sinergy si arricchisce di due incontri unici nel suo genere condotti da Nikkie Taylor e JP Polk. Giovedì 15 aprile, con inizio alle orte 20, in collegamento da Orlando (Florida), i due esponenti di spicco della tradizione gospel della città terranno due ore di MasterClass dedicato ai direttori di coro e agli allievi direttori di coro. Sabato 17 aprile, con inizio alle ore 15, Nikkie Taylor e JP Polk terranno invece un workshop di quattro ore dedicato ai coristi e ai cantanti che abbiano desiderio di approfondire l’incontro con il gospel.