FIRENZE – Firenze si tinge di viola per difendere le api e la biodiversità nel contesto urbano.

Bee the change

Nelle rotonde e sui balconi della città spunta la pianta di facelia (col suo caratteristico colore viola), amica delle api, mentre al piazzale Michelangelo arriva l’installazione ‘Bee the change’ a forma di ape realizzata grazie al supporto di Aboca, che sarà visibile a fine aprile. Queste le iniziative per sensibilizzare sull’importanza del verde urbano e favorire un ambiente accogliente per le api lanciato dal Comune di Firenze.

In particolare al via il concorso ‘Fiori a Fiorenza’ (fino al 21 giugno) che premia il balcone più bello, organizzato da Palazzo Vecchio con la Società Toscana di Orticultura, i cinque Quartieri e il sostegno delle farmacie fiorentine Afam. Quest’ultime distribuiranno ai clienti i semi di facelia da piantare sui propri balconi. La semina della pianta viola nelle rotonde e lungo gli argini dell’Arno sarà invece realizzata dalla direzione ambiente del Comune. Ancora, nei giardini di Villa Favard saranno installati due apiari a cura di Arpat.