ROMA – La Toscana non è un paese per giovani e anziani. A inchiodare la regione è la classifica annuale del Sole 24ore sulla qualità della vita per fasce generazionali.

La prima provincia è Siena, al 29° posto. Poi Firenze (33°), Arezzo (38°). Le uniche che rientrano nella parte sinistra della classifica. L’ultima posizione spetta a Livorno (75°). Copione che si ripete anche tra gli anziani. Anzi, se possibile, va pure peggio. Per trovare una provincia toscana bisogna scendere fino al 47° posto, con Prato. Seguono a ruota Arezzo e Firenze. Grosseto (103°) e Lucca, 107°, e ultima in assoluto.

Va meglio con i bambini, con Siena nona (anche se perde otto posizioni dall’ultima rivelazione), Firenze tredicesima (meno sei), Arezzo diciassettesima (meno sette), Massa Carrara ventesima, che però risale di 32 posizioni. Livorno a chiudere al 63° posto. Per quanto riguarda le graduatorie, nei primi tre posti per i bambini ci sono Sondrio, Ravenna e Trieste, per i giovani, Gorizia, Ravenna e Forlì-Cesena, per gli anziani, Trento, Como, Cremona.