FIRENZE – L’Italia si conferma un Paese di straordinarie sfumature, dove territori diversi raccontano storie di cultura, tradizione e paesaggi unici, dando vita a un’esperienza italiana fatta di buon vivere, arte e sapori autentici.

Secondo un recente sondaggio di Radar Swg, tra le regioni che più attraggono italiani e turisti si distingue la Toscana, eletta meta ideale per chi visita il nostro Paese per la prima volta.

La Toscana, con il suo perfetto connubio tra arte, paesaggi toscani da cartolina e una cucina ricca e genuina, si posiziona come la porta d’ingresso privilegiata per chi vuole scoprire l’Italia nelle sue eccellenze più autentiche. Le città d’arte come Firenze e Siena, i borghi immersi nelle colline, le cantine vinicole e l’accoglienza calorosa fanno di questa regione un simbolo riconosciuto dell’identità nazionale.

Sul podio accanto alla Toscana troviamo la Sicilia e la Puglia, entrambe apprezzate non solo per rispettive ricchezze culturali e paesaggistiche, ma anche per l’autenticità dell’ospitalità locale. La Sicilia in particolare spicca per la sua tradizione gastronomica: è il Sud Italia il regno incontrastato della cucina italiana, e un italiano su due premia le regioni meridionali per l’uso sapiente di ingredienti genuini e ricette tramandate da generazioni. La pasticceria siciliana, celebre nel panorama nazionale, contribuisce a consolidare questa leadership.

Per chi invece immagina una vita nuova o desidera un ambiente dove qualità della vita e natura si sposano perfettamente, la regione preferita è il Trentino-Alto Adige. Questa regione del Nordest domina la classifica delle preferenze per chi volesse trasferirsi, grazie a paesaggi montani mozzafiato, ottimi servizi e un equilibrio tra vita urbana e natura incontaminata.

Infine, confermando la centralità del mare nelle vacanze estive degli italiani, la Sardegna si impone come la destinazione preferita per l’estate, con le sue acque cristalline e le spiagge iconiche che rappresentano per molti l’immagine perfetta del relax estivo.

