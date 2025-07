Tempo lettura: 3 minuti

VICOPISANO – Dopo un anno di rilancio segnato da importanti investimenti e riconoscimenti, il Frantoio del Monte Pisano dà il via a una nuova fase di sviluppo aprendo il proprio capitale sociale attraverso una campagna di equity crowdfunding sulla piattaforma autorizzata StarsUp.it.

Un progetto ambizioso guidato da Leonardo Paolino, imprenditore e promotore della rinascita del frantoio, che ha già investito importanti risorse nel rinnovo della linea di produzione e della struttura. Oggi, con uno sguardo rivolto al futuro e al coinvolgimento della Comunità, l’azienda apre le porte a olivicoltori, imprese agricole e investitori.

“Crediamo che lo stare insieme possa fare veramente la differenza – spiega Leonardo

Paolino –. L’equity crowdfunding è per noi uno strumento moderno e partecipativo per

costruire un’impresa solida, radicata nel territorio e pronta a crescere con una rete di

soci che ne condividano valori e visione”.

Un frantoio d’eccellenza che unisce tradizione, innovazione e sostenibilità. Oggi il Frantoio del Monte Pisano è molto più di un impianto di trasformazione: è un presidio culturale e produttivo per l’olivicoltura toscana. Dopo aver rinnovato macchinari e spazi, il frantoio ha costruito una rete di collaborazioni con atenei come l’Università di Pisa e la Scuola

Superiore Sant’Anna, e ha inaugurato una sala polivalente che ospita eventi, corsi e a breve un ristorante e un punto vendita di prodotti locali.

Nel 2024 sono stati lavorati oltre 12.000 quintali di olive conto terzi, producendo anche circa 12.000 litri di olio EVO, BIO e IGP a marchio proprio. I riconoscimenti non si sono fatti attendere: tra i numerosi premi figurano Olio Geniale International Competition 2025, Gran Menzione Sol d’Oro, la Medaglia Olio Gourmet AVPA Parigi, il Great Award ad Amsterdam e la segnalazione su Gambero Rosso – Oli d’Italia 2025 e la Selezione Oli Extravergine di Oliva DOP e IGP della Toscana. Nel 2025 sono stati poi organizzati eventi di formazione, degustazioni, ospitati meeting di progetti europei e visite scolastiche.

Un investimento che valorizza il territorio

Con un impegno iniziale di oltre 1ML di euro, il progetto entra adesso nella seconda fase.

La raccolta fondi prevede un obiettivo di investimento di oltre 600.000 euro, con l’ambizione di portare il fatturato a 2 milioni di euro in cinque anni. L’azienda si aspetta di raggiungere un utile lordo medio sui cinque anni pari a circa il 7,5%, con conseguente ripartizione ai soci investitori, riconoscendo inoltre a questi una serie di vantaggi esclusivi, diversificati per categoria: olivicoltori hobbisti: sconti su frangitura, consulenze agronomiche e commerciali, condizioni agevolate per la vendita al Frantoio delle olive e ripartizione degli utili a fine anno.

Aziende agricole: accesso prioritario, tracciabilità in blockchain e condizioni agevolate per l’utilizzo di una linea per la produzione di olio EVO ad altissima qualità e al servizio di gestione dell’intero processo – filtrazione, stoccaggio, imbottigliamento, etichettatura – oltre alla ripartizione degli utili a fine anno.

Investitori finanziari: sconti fino al 20% su olio e soggiorni in agriturismi convenzionati del

Monte Pisano, packaging personalizzato e ripartizione degli utili a fine anno. L’intera operazione si svolge tramite StarsUp, piattaforma italiana autorizzata da Consob per il

finanziamento online di PMI innovative. Sul sito della piattaforma è disponibile il prospetto

informativo completo, con business plan, obiettivi, durata della campagna e modalità di

partecipazione. È possibile contattarci direttamente per ricevere materiali, partecipare alle giornate informative o prenotare un appuntamento.

Iscriviti al nuovo canale WhatsApp di agenziaimpress.it

CLICCA QUI

Per continuare a rimanere sempre aggiornato sui fatti della Toscana

Iscriviti al nostro canale e invita