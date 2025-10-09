Tempo lettura: < 1 minuto

FIRENZE – Sopralluogo oggi a Firenze, al cantiere del nuovo ponte della tramvia sull’Arno tra Bellariva e Gavinana, da parte della sindaca di Firenze Sara Funaro, del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e dell’assessore alla mobilità Andrea Giorgio.

“Stiamo monitorando i lavori della tranvia quotidianamente, il cronoprogramma è rispettato e lo stiamo vedendo anche ora con la costruzione del ponte, che è già costruito per metà – ha spiegato Funaro -.Arriveremo al completamento entro giugno”.

“Stiamo monitorando anche tutti gli altri cantieri – ha aggiunto la sindaca -. È stata riaperta anche via Villamagna, che è importante per le viabilità e per i cittadini”. Funaro ha anche detto che il Comune è al lavoro per “erogare” gli incentivi per i commercianti: “Daremo tutte le risposte che devono essere date per fronteggiare i disagi che ci sono”.

“La tramvia – ha detto Giani – è oggetto di sostegno da parte della Regione Toscana ed è determinante per trasmettere l’idea” di questo mezzo “dalla città di Firenze a quella metropolitana”.

“Oggi abbiamo 300 operai che stanno lavorando sui cantieri, cantieri che sono quasi tutti aperti”, ha osservato Giorgio.