CECINA – In corso di ultimazione i lavori di costruzione del nuovo ponte, sul torrente La Botra nei pressi della stazione di Riparbella, sulla linea Cecina-Saline di Volterra.

Mentre proseguono quindi gli investimenti da parte di RFI, sulla tratta ferroviaria Cecina – Saline di Volterra, che aveva già visto un intervento da oltre sette milioni di euro qualche anno fa, dalla Regione continuano ad arrivare segnali contraddittori. In una nota dell’assessorato regionale, si parla del 12 settembre come data in cui Trenitalia avrebbe garantito la ripresa del servizio ferroviario laddove c’erano state sostituzioni coi bus.

Questo sembra però non riguardare ancora una volta la Cecina – Saline di Volterra, nonostante ci sia una mozione approvata all’unanimità, a firma di Silvia Noferi e Francesco Gazzetti, Consiglieri regionali, in Commissione Trasporti e nonostante ci fossero già gli orari sul sito di Trenitalia e stampati su cartaceo. Le associazioni, Pro loco Saline e SOS Volterra, promotrici di un recente e riuscito convegno sul tema, chiedono a gran voce spiegazioni. Da capire anche che fine hanno fatto gli impegni ufficialmente assunti attraverso la Delibera regionale del 2017, che riguardavano anche l’eventuale potenziamento estivo e lo scalo merci intercomunale, successivamente a cui Volterra e la Val di Cecina ottennero anche un finanziamento importante per la progettazione di un rilancio a 360 gradi per la tratta fra Cecina e Volterra.