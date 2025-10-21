Tempo lettura: < 1 minuto

RIETI – Tre ultras della ‘Curva Terminillò’ sono stati fermati con l’accusa di omicidio, mentre un quarto è indagato a piede libero. Lo ha disposto il procuratore capo di Rieti, Paolo Auriemma.

I sospetti, insieme a una decina di altri sostenitori della Sebastiani Basket Rieti, squadra militante nella serie A2, sono accusati di aver organizzato una spedizione punitiva durante la quale è stato assaltato e preso a sassate l’autobus che trasportava una quarantina di tifosi della squadra avversaria, la Pistoia Basket 2000.

L’aggressione è avvenuta lungo la superstrada che collega Rieti a Terni, all’altezza dello svincolo di Contigliano, e ha causato la morte di Raffaele Marianella, l’autista di origini romane residente a Firenze, colpito da un mattone prima al volto e poi al collo. Gli arrestati sono Manuel Fortuna, 31 anni, Kevin Pellecchia, 20, e Alessandro Barberini, 53, membri del gruppo ultras ‘Curva Terminillò’ e riconducibili a gruppi di estrema destra.

Le indagini della squadra mobile e della Digos della questura di Rieti, condotte in un clima di omertà e reticenza, hanno fatto emergere dalle chat estrapolate dai telefoni sequestrati che il gruppo si sarebbe organizzato immediatamente dopo la fine della partita al PalaSojourner per preparare l’aggressione.

Iscriviti al nuovo canale WhatsApp di agenziaimpress.it

CLICCA QUI

Per continuare a rimanere sempre aggiornato sui fatti della Toscana

Iscriviti al nostro canale e invita anche i tuoi amici a farlo!