ASCIANO – Asciano celebra Dante, nel 700esimo anniversario della sua morte, con una giornata tra trekking, archeologia, poesia e musica per un tuffo nelle Crete Senesi al tempo del Sommo Poeta. “Trek+ Dante” è il programma di eventi che si svolgerà sabato 24 luglio nell’ambito anche delle “Notti dell’Archeologia” organizzate dalla Regione Toscana.

Camminata negli splendidi scenari delle Crete Senesi

Il primo appuntamento è alle ore 18 al Museo Palazzo Corboli da dove partirà una suggestiva camminata negli splendidi scenari delle Crete Senesi alla scoperta delle tracce archeologiche ascianesi al tempo di Dante, in compagnia di una guida ambientale professionista (Evento in collaborazione con Vademecum Tours, costo 10 euro info e prenotazioni info@vademecumtours.com).

“Francesca, amore mio”

Alle 21.30 sarà invece Piazza del Grano ad accogliere lo spettacolo “Francesca, amore mio” tra narrazione e musica sul V canto dell’Inferno, cui si aggiunge una inedita ed emozionante voce di Francesca in costante ed intenso dialogo con il violino. Narrazione e testo sono curati da Giuliana Nuvoli, musiche originali di Virginia Sutera. Lo spettacolo (Ingresso gratuito su prenotazione: palazzocorboli@museisenesi.org – 0577714450) è realizzato grazie al contributo di Regione Toscana e rientra nelle celebrazioni “Dante O’ Tosco”, è organizzato in collaborazione con Società Filarmonica Giuseppe Verdi di Asciano, Associazione ARCA, Associazione Italianisti, Dante e le Arti, Accademia della Crusca e ha ottenuto il Patrocinio dal Comitato Nazionale Dantesco per la Celebrazione dei 700 anni.