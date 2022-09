Ammontano a 8 miliardi di euro gli investimenti di Trenitalia sui treni regionale nell’arco di piano 2022-2031 del Gruppo Fs.

Lo ha detto l’amministratore delegato di Trenitalia, Luigi Corradi, presentando alla fiera Innotrans 2022 Blues, il nuovo arrivo nella flotta regionale. “La vera novità è che sarà un treno ibrido”, ha sottolineato Corradi, spiegando che oltre al diesel sarà “equipaggiato con pantografo elettrico e batterie” e porterà ad “un taglio del 15% delle emissioni”. Il nuovo treno, è una evoluzione della versione Rock, costa circa sei milioni di euro e ce ne saranno 110 in circolazione, ha spiegato l’ a.d di Trenitalia, indicando che entro dicembre il Blues entrerà in funzione in Sicilia e Sardegna e nel corso del 2023 progressivamente in Toscana, Lazio, Calabria e Friuli-Venezia Giulia. Trenitalia “è fortemente impegnata” negli investimenti sui treni regionali, ha sottolineato Corradi, spiegando che gli 8 miliardi equivalgono a 800 treni regionali di cui 500 in arco di piano e 300 già ordinati e in via di consegna.