PRATO – Un muratore di poco più di cinquant’anni, di origine rumena, è stato trovato morto questa mattina in un cantiere in via Ricasoli a Prato.

Il ritrovamento è avvenuto tra le 10:15 e le 11 all’interno di un edificio nel centro storico, dove si stanno costruendo appartamenti di lusso nell’area che ospitava l’hotel Flora, vicino alla prefettura.

Secondo quanto riferito, l’uomo è stato visto per l’ultima volta da un collega poco prima delle 10:15, che lo ha lasciato nel cantiere. La salma è stata scoperta da due operai di un’altra ditta intervenuti per un sopralluogo circa un’ora dopo; il muratore era disteso a terra senza segni evidenti di lesioni o ferite. Immediato l’allarme.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la polizia municipale e un’ambulanza, ma per il lavoratore non c’è stato nulla da fare: al momento dell’arrivo dei soccorsi era già deceduto. Sarà il Dipartimento dell’Asl competente a effettuare tutti gli accertamenti necessari per chiarire le cause del decesso.

Le autorità hanno avviato tutte le procedure per la verifica della dinamica e della sicurezza nel cantiere.

