SIENA – Toscana patria delle ville di pregio. Su 34mila presenti in Italia, 6mila sono nel territorio regionale.

Una causa sposata da Emma Villas, azienda leader nel settore, che ha aperto a Siena il primo store. Tappa inaugurale di un progetto che vedrà coinvolta tutta l’Italia, con aperture attese nelle prossime settimane all’Argentario (Orbetello) poi a seguire in altre regioni, e che ambisce a diventare un punto di riferimento per una community di proprietari e ospiti internazionali. Si parte dunque dalla Toscana che, secondo gli ultimi dati diffusi dall’Osservatorio Emma Villas, si è classificata prima per numero di prenotazioni (58% del totale nel 2023), regina incontrastata del turismo nazionale del vacation rental di ville e casali, con un trend in crescita del +11% per soggiorni prenotati solo per il weekend di Pasqua e per i ponti festivi (vs stesso periodo del 2022).

“Quello di oggi è l’inizio di un percorso e di un progetto che stiamo studiando da tempo – ha affermato Giammarco Bisogno, ceo e fondatore di Emma Villas – e che prevede la realizzazione di Store nei punti più strategici d’Italia. Il primo nasce appunto a Siena, una terra che ci regala tante soddisfazioni e che ha grandi potenzialità da un punto di vista turistico e del rental, oltre ad avere un immenso patrimonio di storia, arte e cultura”.