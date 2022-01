SIENA – Ubriaco alla guida, si rifiuta di fare l’alcolt est, inveisce contro i poliziotti e scappa. Un 34enne di origini straniere, residente nel senese è stato denunciato dalla Polizia di Stato per essersi rifiutato di sottoporsi all’alcol test, per resistenza, oltraggio e minaccia a Pubblico Ufficiale.

La notte scorsa, alle tre circa, gli agenti delle Volanti della Questura di Siena hanno controllato uno straniero che, alla guida di un’autovettura, si era posizionato di traverso nel mezzo della carreggiata. I poliziotti si sono da subito resi contro del palese stato di ubriachezza dell’uomo, peraltro in compagnia di due amici, un ragazzo ed una ragazza, intenti a bere birra a bordo auto. «Restio all’effettuazione delle previste verifiche dello stato di alterazione da alcool con le strumentazioni in dotazione alla Polizia, l’uomo ha incominciato ad inveire platealmente nei confronti degli agenti, minacciandoli ripetutamente e cercando di avventarsi contro uno di loro» si legge in una nota della Questura.

Bloccato, dopo alcuni minuti si è dato però alla fuga per le vie adiacenti.

Successivamente rintracciato, ha continuato ad oltraggiare i poliziotti che, al termine dell’attività, l’hanno identificato. Oltre al previsto ritiro della patente di guida, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico lo hanno denunciato alla locale Procura della Repubblica.