SIENA – Una raccolta firme a Siena per chiedere le dimissioni di Tomaso Montanari da rettore dell’università per stranieri, per il suo continuo rilasciare “discutibili dichiarazioni di tenore politico di parte”.

A lanciarla Lorenzo Rosso, dirigente nazionale di Fratelli d’Italia e presidente del circolo Almirante di Siena, e Massimiliano Mari, responsabile organizzativo dello stesso circolo. “Montanari lasci la nostra prestigiosa Istituzione e si dedichi alla politica, se vuole. Per questo iniziamo una raccolta di firme tra i senesi. La petizione può essere sottoscritta nella sede del circolo in gazebo in centro città”. La petizione chiede che Montanari si dimetta dalla carica di rettore, dedicandosi così alla sua passione politica di parte, ponendo fine così al contempo ogni azione lesiva dell’immagine della città di Siena e delle sue prestigiose istituzioni”.

Leggi Tomaso Montanari è il nuovo rettore dell’Università per Stranieri di Siena