FIRENZE – Un vero e proprio scossone ha investito il centrodestra toscano.

Marco Landi, vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana ed esponente di spicco della Lega, ha annunciato il suo addio al partito guidato da Matteo Salvini per approdare tra le fila di Fratelli d’Italia. Manterrà tuttavia la carica all’interno dell’assemblea toscana.

Landi, livornese, era stato eletto consigliere regionale nel 2020 con un ampio consenso, non solo all’Elba ma in tutta la provincia di Livorno. Il suo ruolo di vicepresidente del Consiglio regionale lo aveva reso una delle figure più visibili e influenti della Lega in Toscana.

Le ragioni che hanno portato Landi a rompere con la Lega non sono state rese pubbliche nei dettagli, ma la sua scelta arriva in un momento di tensioni interne al centrodestra, soprattutto dopo le recenti aperture della Lega verso figure controverse come il generale Vannacci. “Non mi pare che questo valore aggiunto all’interno della Lega si sia concretizzato”, ha detto Landi a proposito dell’ingresso del militare.

Landi, che ha ringraziato Matteo Salvini per il suo operato, è il secondo consigliere leghista a cambiare casacca nel giro di pochi mesi. Prima di lui Marco Casucci. Un anno fa se ne era andato Diego Ulmi. Entrambi oggi sono nel gruppo misto.

Considerate le elezioni alle porte e i sondaggi in discesa per la Lega, queste uscite per certi versi non sono tuttavia così sorprendenti.

